Eurovision Song Contest 2022, allocation draw: Italia al voto nella prima semifinale

Completato l’Allocation Draw, il sorteggio delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022, andato in scena a Palazzo Madama a Torino, primo atto ufficiale della manifestazione. A condurre l’evento in un perfetto inglese Carolina Di Domenico (voce di Radio 2 e già commentatrice e spokesperson italiana) e Mario Acampa (voce italiana dello Junior Eurovision), quest’ultimo al posto di Gabriele Corsi, positivo al Covid.

I due fra l’altro hanno anche annunciato che proprio Corsi con Cristiano Malgioglio commenteranno fuori campo l’evento, la finale del 14 Maggio.

Come sempre il sorteggio ha visto prima il posizionamento delle Big 5 (Italia, che ovviamente è anche host broadcaster), Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, che sono già finaliste, in una delle due semifinali come paese votante. Poi i 36 paesi rimasti, divisi in sei urne, sono stati divisi nelle due semifinali ed anche nelle rispettive metà delle stesse.

Ucraina e Russia sono state inserite nella stessa semifinale, mentre Armenia ed Azerbaigian sono state separate. L’Italia voterà nella prima semifinale (insieme alla Svizzera ed all’Albania), mentre San Marino è nella seconda.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 10 maggio, ore 21:00

Votano anche Francia, Italia

PRIMA METÀ

Albania

Lettonia

Svizzera

Slovenia

Bulgaria

Moldavia

Ucraina

Lituania

Paesi Bassi

SECONDA METÀ

Norvegia

Russia

Portogallo

Danimarca

Armenia

Austria

Croazia

Islanda

Grecia

SECONDA SEMIFINALE – Giovedì 12 maggio, ore 21:00

Votano anche Regno Unito, Spagna, Germania

PRIMA METÀ

Australia

Georgia

Cipro

Serbia

Finlandia

Azerbaigian

San Marino

Israele

Malta

SECONDA METÀ

Montenegro

Romania

Repubblica Ceca

Polonia

Belgio

Macedonia del Nord

Svezia

Estonia

Irlanda

Mi piace: Mi piace Caricamento...