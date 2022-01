Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision: “Sigues en mi mente” di Marta Sango

Sabato sera andrà in scena la finale del Benidorm Fest, lo storico concorso canoro che RTVE ha riesumato dopo anni di assenza per trasformarlo nella selezione nazionale per l’Eurovision Song Contest 2022. Alla disperata ricerca di un ritorno in posizioni di classifica minimamente degne del blasone musicale (mai sopra la ventesima posizione dal 2015 ad oggi).

Fra le canzoni che non hanno superato il turno c’è questa “Sigues en mi mente” di Marta Sango. La giovane uscita da Operaciòn Triunfo, di cui avevamo parlato in occasione del successo radiofonico di “Que mas quieres de mi”, ha presentato un brano molto bello ed orecchiabile, con fortissimi echi anni 80. A penalizzarla è stata come si può sentire in questo video, una performance vocale – per così dire -“diversamente intonata”.

Un motivo che potrebbe avere comunque buone soddisfazioni nell’airplay. Resta il grande peccato di una prova non all’altezza che l’ha privata della vetrina di una finale che avrebbe meritato. La cantante di Malaga è al lavoro sul primo album.

