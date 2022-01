“Ella” e “Lonely”, alla scoperta del talento rumeno Karla Miles

Andiamo alla scoperta di una giovane cantautrice in rampa di lancio. Si chiama Karla Miles e viene dalla Romania. Attualmente è in alta rotazione con il brano “Ella” che ne segna il debutto da solista. Un pop attuale e radiofonico, mescolato con influenze balcaniche, che mette in risalto la sua vocalità e che sta facendo breccia anche in tutta l’area limitrofa ed anche nelle aree russofone.

Karla Miles non è comunque nuova al panorama musicale. Da qualche anno infatti collabora come vocalist con alcuni progetti EDM in Romania, l’ultimo ed il più celebre quello con Monoir, dj e producer fra i più famosi in patria: “Lonely” è stata una delle colonne sonore dell’estate in Romania. Un nome da tenere d’occhio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...