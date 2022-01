Charts: prosegue la marcia di “ABCDEFU” della giovanissima Gayle

Prosegue la marcia in testa alla classifica dei singoli di “ABCDEFU” di Gayle. Più battaglia fra gli album, con diverse produzioni autoctone in evidenza

ALBANIA: Kangë E Shahirav – Mc Kresha & Lyrical Son

Album:Muzikë E Alltisë – Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album:Neujahrskonzert – New Year’s Concert 2022- Orchestra Filarmonica di Vienna diretta da Daniel Barenboim

BELGIO- Singoli:L’enfer- Stromae(Fiandre)/L’enfer- Stromae (Vallonia)/I still have faith in you – ABBA (Germanofono)

Album:Waterval – K3 (Fiandre) / Nonante-cinq- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Need you – Mihaela Marinova (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: Dawn FM- The Weeknd

CROAZIA- Singoli:Jel’ ti reka ‘ko- Petar Graso (nazionali)/Cold Heart (PNAU Remix)- Elton John & Dua Lipa (internazionali)

Album: 5 April 1981 -Bijelo Dugme (nazionali)/30- Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andreas Odbjerg

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli: Do it do it – Acraze ft Cherish

Album: Dawn FM- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Hyvä Me- Ghettomasa

Album:Dawn FM- The Weeknd

FRANCIA- Singoli: L’enfer- Stromae

Album:Civilisation- Orelsan

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Crisis of faith – Billy Talent

GRAN BRETAGNA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album:Night call- Years & Years

GRECIA- Singoli:Chinchilla- SNIK, FLY LO, Mike G(nazionali)/ Ku Je Ti- Finem & Light (internazionali)

Album:Abbey road- The Beatles

IRLANDA- Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Dawn FM- The Weeknd

ISLANDA- Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Vögguvísur

ISRAELE: Singoli: Mayim Amukim- Raviv Kaner (nazionali) /Justify my love – Madonna(internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: La coda del diavolo- Rkomi, Elodie

Album: X” – Sick Luke

LETTONIA- Singoli: Enemy – Imagine Dragons

Album: Dawn FM- The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Sentimentai- Monica LIU

Album:Dawn FM- The Weeknd

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Ronisia-Ronisia

MALTA –Singoli:Saving grace- Janvil (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Fingers Crossed- Lauren Spencer Smith

Album: The Gods We Can Touch- Aurora

PAESI BASSI- Singoli:Amsterdam – Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar

Album: Lonely City Exit Wounds-Blaudzun

POLONIA- Singoli: Up-Inna

Album:Krolowa dram-sanah

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: A minha historia- Sara Carreira

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ Pepas- Farruko (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

RUSSIA- Singoli:Yagoda Malinka-Khabib

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

SAN MARINO: Radio: Crazy love – Marracash

SERBIA- Singoli:Zlatno dete -Coby (nazionali)/ Drive – Clean Bandit ft Wes Nelson (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Enemy (feat. JID & League of Legends)- Imagine Dragons

Album: Odsudeni na uspech – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Ne skrbi/Ne brini – Neisha & Brako Đurić Đuro (nazionali) /Oh my god – Adele (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SPAGNA- Singoli: Desesperados- Rauw Alejandro & Chencho Corleone

Album:Vice Versa – Rauw Alejandro

SVEZIA- Singoli:30 personer- Hov1 & Elias Hurtig

Album:Vi-Newkid

SVIZZERA: Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Stories Of The XXI-Bastian Baker

TURCHIA- Singoli:Do it do it – Acraze ft Cherish

Album: 22-Motive

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

UNGHERIA- Singoli: Testamentum – Búcsúztató- Omega

Album:Az utolsó békeév- Alos

