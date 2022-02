Via al Festival di Sanremo 2022: caccia al successore dei Måneskin

Tutto pronto per il debutto del Festival di Sanremo 2022, edizione numero 72. Alle 20.30 in diretta su Rai 1 e Radio 1 parte la grande kermesse canora italiana. Al timone Amadeus, affiancato in questa prima serata da Ornella Muti. Il vincitore della manifestazione rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 il prossimo 14 Maggio a Torino al PalaOlimpico.

Un legame che sarà sancito in qualche modo dalla presenza dei Måneskin, trionfatori sia a Sanremo che all’Eurovision, che apriranno la serata. Poi ascolteremo la metà degli artisti in gara, ovvero (in ordine di uscita):

Achille Lauro – Domenica

– Domenica Yuman – Ora e qui

– Ora e qui Noemi – Ti amo non lo so dire

– Ti amo non lo so dire Gianni Morandi – Apri tutte le porte

– Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao

– Ciao Ciao Michele Bravi – Inverno dei fiori

– Inverno dei fiori Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

– Lettera di là dal mare Mahmood e Blanco – Brividi

– Brividi Ana Mena – Duecentomila ore

– Duecentomila ore Rkomi – Insuperabile

– Insuperabile Dargen D’Amico – Dove si balla

– Dove si balla Giusy Ferreri – Miele

Saranno ospiti anche i Meduza, il gruppo EDM milanese eccellenza del genere nel mondo, che nel 2020 ha vinto i Music Moves Europe Talent Awards, e dei quali abbiamo spesso parlato su queste colonne.

Questa sera ci sarà una votazione con tre differenti giurie: quella della carta stampata e tv (33%), quella delle radio (34%), quella del web (33%). Al termine della seconda serata ci sarà una classifica completa basata su questi parametri.

