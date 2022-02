Eurovision Song Contest 2022: al timone Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan

La notizia era ormai nell’aria da tempo ed è stata confermata sul palco del Festival di Sanremo 2022: saranno Laura Pausini, Mika ed Alessandro Cattelan i tre conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 Maggio prossimi al PalaOlimpico di Torino.

Come è noto, lo show va condotto interamente in inglese con inserti in francese e quindi la Rai (che trasmetterà tutto l’evento su Rai 1) ha deciso di puntare su un madrelingua (il cantante anglo-libanese) e la cantautrice romagnola, abituata a confrontarsi con le platee internazionale, oltre al giovane volto appena arrivato in azienda, uno dei pochi in grado di padroneggiare l’inglese in maniera fluente. Non è stato ancora annunciato se ci sarà un quarto nome nella green room.

La scelta di Mika sorprende, visto il rapporto controverso che da sempre ha con la rassegna, da lui più volte denigrata, ma evidentemente anche questa situazione è stata appianata.

I tre saranno al timone della produzione internazionale che verrà fornita a tutto il mondo, quindi ci sarà anche un voice over destinato ai soli telespettatori italiani, col commento affidato di nuovo alla coppia Gabriele Corsi-Cristiano Malgioglio.

Corsi, che ha dovuto saltare il commento dell’allocation draw causa Covid-19 sarà anche al timone del red carpet della cerimonia di apertura, insieme con Carolina Di Domenico, che invece il sorteggio lo ha condotto, sempre in ottimo inglese, al fianco di Mario Acampa, voce dello Junior Eurovision.

L’evento sarà trasmesso anche su Radio 2, ma la Rai non ha ancora annunciato in questo caso quali saranno i commentatori.

