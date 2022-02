Sanremo 2022, la demoscopica rilancia i nomi noti. Mahmood & Blanco scavalcano Elisa

Come previsto la serata in cui vota la giuria demoscopica, ovvero 1000 persone di varie età selezionate fra i fruitori abituali di musica, i nomi più popolari al grande pubblico o quelli più potenti sui social fanno la differenza. In questa terza serata del Festival di Sanremo 2022, trionfa il voto popolare a scapito della qualità. Se la demoscopica vale infatti il 50%, l’altra metà è del televoto.

Il risultato è che Gianni Morandi, nonostante un brano datatissimo, sale sul podio, mentre La Rappresentante di Lista scendono al nono, scavalcati anche da Fabrizio Moro. Sangiovanni sale dal tredicesimo al quinto posto, Irama dal nono al quinto. Scende Massimo Ranieri mentre a questo punto si va delineando una sfida per la vittoria fra Elisa e il duo Mahmood & Blanco.

Penalizzati, come previsto anche Ditonellapiaga e Rettore, Giovanni Truppi e Dargen D’Amico, che godono di poca o nulla visbilità televisiva e social, che invece premia Aka7Even. Di seguito la classifica complessiva dei primi due giri di votazione (dunque sala stampa + televoto/demoscopica) con le variazioni di posizione. Non è stata invece ancora rivelata la classifica della sola demoscopica

Mahmood e Blanco – Brividi (+1) Elisa – O forse sei tu (-1) Gianni Morandi – Apri tutte le porte (+2) Irama – Ovunque sarai (+4) Sangiovanni – Farfalle (+9) Emma – Ogni volta è così (=) Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare (-2) Fabrizio Moro – Sei tu (-2) La Rappresentante di Lista – Ciao ciao (-6) Dargen D’Amico – Dove si balla (-6) Michele Bravi – Inverno dei fiori (+3) Ditonellapiaga & Rettore – Chimica (-5) Aka 7even – Perfetta così (+8) Achille Lauro & Harlem Gospel Choir – Domenica (+2) Noemi – Ti amo non lo so dire (-3) Rkomi – Insuperabile (-1) Matteo Romano – Virale (=) Iva Zanicchi – Voglio amarti (+2) Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (-8) Highsnob & Hu – Abbi cura di te (-2) Giusy Ferreri – Miele (-2) Le Vibrazioni – Tantissimo (=) Yuman – Ora e qui (=) Ana Mena – Duecentomila ore (+1) Tananai – Sesso occasionale (-1)

