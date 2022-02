Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco con “Brividi”: andranno all’Eurovision

Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi“. Decisivo il voto nella finale a tre con Elisa (seconda con “O forse sei tu”) e Giani Morandi, terzo con “Apri tutte le porte”. I tre sono arrivati alla superfinale dopo che tutti e 25 gli artisti sono stati giudicati dal televoto. Nella fase finale poi sono tornate in azione, con percentuali azzerate, tutte e tre le giurie, quindi sala stampa (33%), demoscopica 1000 (33%) e Televoto (34%)

Il duo di artisti ha dominato nel televoto, dove hanno ottenuto il 54,3% delle preferenze, a fronte del 21,9% ottenuto da Elisa e del 23,8% ottenuto da Gianni Morandi. I due hanno confermato, nel corso della conferenza stampa conclusiva del Festival che hanno accettato dii rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 nella finale del 14 Maggio al PalaOlimpico a Torino. Hanno anche confermato che la canzone che porteranno sarà quella del Festival, anche se non hanno ancora deciso sul fatto di portarla tutta in italiano oppure no.

Blanco diviene il vincitore più giovane di sempre all’età di 18 anni e 360 giorni, allora il record era di Valerio Scanu, che vinse nel 2010 all’età di 19 anni e 316 giorni con il brano “Per tutte le volte che“. Mahmood vince di nuovo dopo il successo del 2018, con annesso secondo posto all’Eurovision: è il primo a riuscirci dal 2002.

La classifica finale

Mahmood e Blanco- Brivid Elisa- O forse sei tu Gianni Morandi- Apri tutte le porte Irama- Ovunque sarai Sangiovanni- Farfalle Emma – Ogni volta è così La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Dargen D’Amico- Dove si balla Michele Bravi – Inverno dei diori Matteo Romano – Virale Fabrizio Moro – Sei tu Aka 7even – Perfetta così Achille Lauro ft Harlem Gospel Choir – Domenica Noemi – Ti amo non lo so dire Ditonellapiaga e Rettore – Chimica Rkomi- Insuperabile Iva Zanicchi- Voglio amarti Giovanni Truppi- Tuo padre, mia madre, Lucia Highsnob & Hu – Abbi cura di te Yuman -Ora e qui Le Vibrazioni- Tantissimo Giusy Ferreri- Miele Ana Mena- Duecentomila ore Tananai- Sesso occasionale

Premi collaterali

PREMIO DELLA CRITICA MIA MARTINI, assegnato dalla sala stampa a Massimo Ranieri per “Lettera di là dal mare”

per “Lettera di là dal mare” PREMIO LUCIO DALLA, assegnato dalla sala stampa radio-tv a Gianni Morand i per “Apri tutte le porte”

i per “Apri tutte le porte” PREMIO LUNEZIA per il valore musical-letterario, assegnato a Giovanni Truppi per “Tuo padre, mia madre, Lucia”.

per “Tuo padre, mia madre, Lucia”. PREMIO SERGIO BARDOTTI per il miglior testo, assegnato dalla commissione musicale, a Fabrizio Moro per “Sei tu”.

per “Sei tu”. PREMIO GIANCARLO BIGAZZI per la miglior composizione musicale assegnato da musicisti e coristi dell’orchestra a Elisa per “O forse sei tu”

Mi piace: Mi piace Caricamento...