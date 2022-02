Charts: “Brividi” di Mahmood e Blanco è già prima in classifica

La canzone vincitrice del Festival di Sanremo è prima nella classifica italiana FIMI ed ha anche raggiunto la vetta della classifica europea dei download

ALBANIA: Me fal -Majk & Dafina Zeqiri

Album:Goat – Fero

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album:Ich will dich – Nockis

BELGIO- Singoli:Dat heb jij gedaan- Meau (Fiandre)/ABCDEFU– Gayle (Vallonia)/Imagine- Zaz (Germanofono)

Album:: Ibiza stories – Lil Kleine (Fiandre) / Jefe – Ninho (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Na Na – Poli Genova (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: 1987 – SNIK

CROAZIA- Singoli:Ponovo -Parni Valjak (nazionali)/Cold Heart (PNAU Remix)- Elton John & Dua Lipa (internazionali)

Album: Greatest hits collection – Goran Bare & Majke (nazionali)/The Dark Side Of The Moon- Pink Floyd (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andreas Odbjerg

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Dawn FM- The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam- Bess

Album:Teatro D’ira – Vol. I- Måneskin

FRANCIA- Singoli: Jefe-Ninho

Album:Memoria- Jazzy Bazz

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album:Was kost die Welt – Versengold

GRAN BRETAGNA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album:Amazing Things – Don Broco

GRECIA- Singoli:Nana-Sick, Rack (nazionali)/ Ku Je Ti- Finem & Light (internazionali)

Album:Minos 2022-Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli:Þú-Friðrik Dór

Album:Dætur- -Friðrik Dór

ISRAELE: Singoli: Urud mbrik- Elle Lee & Aviv Geffen (nazionali) /ABCDEFU– Gayle (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Taxi driver – Rkomi

LETTONIA- Singoli: Enemy – Imagine Dragons

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

LITUANIA- Singoli:Šokam Lėtai- Jessika Shy

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:V- Vald

MALTA –Singoli:Saving grace- Janvil (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: PAF.no- Karpe Diem

Album: Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli:Amsterdam – Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar

Album: Ibiza stories – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Friendships (Lost My Love)- Pascal Letoublon feat. Leony

Album:Z Arschiwum XZ- Dwa Slawa

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Presente- Fernando Daniel

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Sfarsitul lumii- Andia (nazionali)/ Pepas- Farruko (internazionali)

Album: Capitanu’- Tussin

RUSSIA- Singoli:Yagoda Malinka-Khabib

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

SAN MARINO: Radio: Mi fiderò- Marco Mengoni e Madame

SERBIA- Singoli: Fila & Airmax- Gazda Paja (nazionali)/ Shivers – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Enemy (feat. JID & League of Legends)- Imagine Dragons

Album: Odsudeni na uspech – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Zdaj pa greš – Maraaya (nazionali) /Rushing water – Sting (internazionali)

Album: Haos- Matter

SPAGNA- Singoli: Desesperados- Rauw Alejandro & Chencho Corleone

Album:Las canciones del agua-Los Planetas

SVEZIA- Singoli: Lange leve VI – 23

Album:Vi-Newkid

SVIZZERA: Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Zrügg uf Fäud 1- VolXRoX

TURCHIA- Singoli:Do it do it – Acraze ft Cherish

Album: 22-Motive

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

UNGHERIA- Singoli: Testamentum – Búcsúztató- Omega

Album:Az utolsó békeév- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...