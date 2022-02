Road to Eurovision 2022: le scelte di Spagna, Moldavia, Irlanda, Israele e Macedonia del Nord

Non solo Italia. La macchina organizzativa dell‘Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 Maggio prossimo continua l’allineamento della line up. Settimane importanti quelle passate. Oltre a Mahmood e Blanco, vincitori di Sanremo, il clou è stato il Benidorm Fest, lo storico concorso spagnolo che RTVE ha riesumato trasformandolo nella selezione nazionale per l’Eurovision. A sorpresa, ha vinto Chanel Terrero, 31 anni, cubana di stanza in Spagna, ballerina e artista di musical con “SloMo”.

Finali nazionali anche in altri Paesi. In Moldavia, una selezione accorciata dalla pandemia, ha premiato i grandi favoriti Zdob si Zdub: la rock band marca dunque la terza partecipazione dopo 2005 e 2011. Stavolta con loro ci sono i Frati Advahov, musicisti folk in un brano dal titolo “Trenuletul” che sta già facendo discutere per il forte messaggio politico non troppo nascosto.

L’Irlanda, tornata a selezionare l’artista attraverso il celebre Late Late Show si affida alla nordirlandese Brooke Scullion, ex The Voice UK col brano “That’s rich”. Israele si è affidata ad X Factor, vinto da Michael Ben David, che canterà il brano “I.M”. Finale anche per la Macedonia del Nord che manderà a Torino Andrea Koevska che canterà “Circles”.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 10 maggio, ore 21

Votano anche Francia, Italia

PRIMA METÀ

Albania: Ronela Hajati- Sekret

Sekret Lettonia

Svizzera

Slovenia

Bulgaria: Intelligent Music Project –Intention

–Intention Moldavia: Zdob si Zdub & Frati Advahov – Trenuletul

– Trenuletul Ucraina

Lituania

Paesi Bassi: S10

SECONDA METÀ

Norvegia

Russia

Portogallo

Danimarca

Armenia

Austria

Croazia

Islanda

Grecia: Amanda Tenfjord

SECONDA SEMIFINALE – Giovedì 12 maggio, ore 21

Votano anche Regno Unito, Spagna, Germania

PRIMA METÀ

Australia

Georgia: Circus Mircus

Cipro

Serbia

Finlandia

Azerbaigian

San Marino

Israele: Michael Ben David – I.M

– I.M Malta

SECONDA METÀ

Montenegro: Vladana Vucinic

Romania

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights

– Lights Polonia

Belgio: Jeremy Makiese

Macedonia del Nord: Andrea Koevska – “Circles“

– “Circles“ Svezia

Estonia

Irlanda: Brooke Scullion- That’s rich

PAESI FINALISTI DI DIRITTO

Francia

Germania

Italia: Mahmood e Blanco – Brividi

– Brividi Regno Unito

Spagna: Chanel– SloMo

