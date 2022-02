Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2022: “Ay mamà” di Rigoberta Bandini

Di Rigoberta Bandini, una delle migliori cantautrici della scena spagnola attuale abbiamo già parlato quando è stata annunciata la sua partecipazione al Benidorm Fest, il concorso di selezione spagnolo per l’Eurovision 2022.

Ne riparliamo perchè a due settimane dalla sua clamorosa sconfitta – è arrivata seconda, penalizzata probabilmente da una coreografia molto divisiva – il suo brano “Ay mamà” si conferma acclamatissimo, perchè ha raggiunto la vetta della classifica spagnola. Si tratta della prima numero 1 in carriera per la cantautrice catalana.

Davvero un peccato non poter sentire e vedere questo brano in un Eurovision ospitato in Italia: la cantautrice, col suo inno alla maternità pieno di citazioni colte (una su tutte è a Delacroix, il pittore francese che ha dipinto la “Marianna”, simbolo della Francia, raffigurata appunto a seno nudo nel quadro “La Libertè“) ha infatti debuttato da bambina proprio in Italia, prendendo parte allo Zecchino d’oro.

Con buona pace di chi ha visto solo il seno gigante portato in scena, il brano si conferma fortissimo e per Rigoberta Bandini sta arrivando la rivincita su Chanel, la trionfatrice del concorso, il cui brano “SloMo“, quasi in ossequio al titolo, è invece partito a rilento…

