“Blindsided”, l’ottimo debutto della danese Agnes Rangel

A metà fra il jazz ed il trip hop, una delle proposte più innovative della scena europea è rappresentata dalla ventunenne danese-svedese Agnes Rangel che in queste settimane esce col singolo did debutto, pubblicato per una piccola etichetta indipendente dal titolo “Blindsided“.

Il suo nome è salito alla ribalta dopo un periodo di condivisioni di brani originali e di cover sui social, come molti della sua generazione e adesso tenta la strada dell’airplay con questo brano raffinatissimo che accompagna l’ep “Sexual dependency” in uscita a breve. Un brano, questo della cantautrice danese, influenzato da bossa nova, rnb anni 90 e naturalmente tanto indie pop.

Ha raccontato di averlo scritto di getto nella notte “quando tutte le emozioni circolavano dentro di me” e lo ha inciso immediatamente la mattina dopo. Agnes Rangel è cresciuta suonando il pianoforte ed ascoltando la musica classica. Ma quando si è trasferita dalla casa dei genitori in un piccolo monolocale dove il pianoforte a coda non entrava, ha rubato la chitarra giocattolo delle sue sorelle minori, ha imparato a suonare gli accordi e ha iniziato a scrivere le sue canzoni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...