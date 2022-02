Chi è Darin, il cantante svedese che sta spopolando nelle radio italiane

Come spesso capita, l’Italia scopre i cantanti con mesi o – esattamente in questo caso – anni di ritardo. E probabilmente, senza l’ìncredibile battage radiofonico, il nostro Paese non avrebbe conosciuto quello che invece è uno degli artisti più famosi di Scandinavia ovvero Darin Zanyar. La sua “Cant’ stay away”, con vibes che rimandano alla disco music anni 70 è schizzata al quarto posto della classifica dell’airplay italiano e lo ha fatto assolutamente a sorpresa visto che da noi il brano è uscito per una etichetta che incide musica EDM.

Il successo di pezzi made in Svezia non deve tuttavia sorprendere: Ava Max e Dua Lipa hanno coautori svedesi; così come sono svedesi gli autori di “Blinding lights” di The Weeknd. Ma del resto la grandissima maggioranza, per non dire quasi la totalità delle recenti hit statunitensi che hanno avuto successo in Europa sono firmate o co-firmate da autori svedesi, RedOne e AlexP su tutti.

Dalla Svezia arriva anche Darin Zanyar, 35 anni, nato a Stoccolma da genitori curdo-iracheni. In Svezia, dicevamo, Darin è uno che ha vinto e venduto tanto: sette album, dei quali sei al primo posto, oltre 30 dischi di platino fra singoli e album e soprattutto una lunga scia di partecipazioni al Melodifestivalen, il concorso svedese di selezione per l’Eurovision. Proprio in svedese è solito esibirsi, anche se in carriera ha alcuni brani anche in inglese di buon riscontro. La sua maggiore hit però è “Ta mig tillbaka” (cinque platino per 200.000 copie).

“Can’t Stay Away”, è il primo singolo estratto dall’imminente nuovo EP “Holding Me More”, è stato scritto insieme a Jamie Hartman (già collaboratore di Calvin Harris, Kygo e Lewis Capaldi) ma meritano un ascolto anche altri suoi pezzi, come per esempio “En säng av rosor” e la stessa title track dell’EP.

