Charts: protagonisti Gayle, Mahmood & Blanco e The Weeknd

Prosegue anche questa settimana il dominio nel Continente della giovanissima Gayle

ALBANIA: Me fal -Majk & Dafina Zeqiri

Album:Muzikë E Alltisë – Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album:08.02.2022- Edmund

BELGIO- Singoli:Dat heb jij gedaan- Meau (Fiandre)/ABCDEFU– Gayle(Vallonia)/Imagine- Zaz (Germanofono)

Album:Waterval – K3 (Fiandre) / V – Vald (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Call me – Dara X Matteo (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: 1987 – SNIK

CROAZIA- Singoli::Ponovo -Parni Valjak (nazionali)/Cold Heart (PNAU Remix)- Elton John & Dua Lipa (internazionali)

Album: Antologija- Parni Valjak (nazionali)/30- Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andreas Odbjerg

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Krasota i urodstvo- Oxxxymiron

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:Dawn FM- The Weeknd

FRANCIA- Singoli: Jefe-Ninho

Album:SVR – Kaaris & Kalash Criminel

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: The Berlin Concert – Berliner Philharmoniker diretta da John Williams

GRAN BRETAGNA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album:Give me the future – Bastille

GRECIA- Singoli:Singoli:Nana-Sick, Rack(nazionali)/Industry Baby – Lil Nas X, Jack Harlow (internazionali)

Album:Guardians of the Galaxy – Colonna sonora originale

IRLANDA- Singoli:We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Vögguvísur

ISRAELE: Singoli: Urud mbrik- Elle Lee & Aviv Geffen (nazionali) /ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album:Mirzach In kunsft- Agam Buhbut

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Taxi driver – Rkomi

LETTONIA- Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

LITUANIA- Singoli:Sentimentai- Monica LIU

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Jefe – Ninho

MALTA –Singoli:Saving grace- Janvil (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: PAF.no- Karpe Diem

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: Amsterdam – Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar

Album: Ibiza stories – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Up-Inna

Album:Na Zywo – TPS

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: The Dark Side Of The Moon -Pink Floyd

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny-Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Sfarsitul lumii – Andia (nazionali)/ My heart goes – Becky Hill ft Topic (internazionali)

Album:Capitanù- Tussin

RUSSIA- Singoli:Not About Us- Ali Shuka

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

SAN MARINO: Radio: La primavera – Jovanotti

SERBIA- Singoli:Zivot Si Moj- Mc Stojan X Breskvica (nazionali)/ Moth to a flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Dostať z hlavy- Gabriell & Syma

Album: Odsudeni na uspech – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Plus minus – Simon Vadnjal(nazionali) /Where are you now- Lost Frequencies ft Calum Scott (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli:Ay Mamà- Rigoberta Bandini

Album:Superpop- Belén Aguilera

SVEZIA- Singoli: Lange leve VI – 23

Album:Vi-Newkid

SVIZZERA: Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Zrügg uf Fäud 1- VolXRoX

TURCHIA- Singoli:Bella ciao- Becky G

Album: 22-Motive

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: Bandana I – Big Baby Tape & Kizaru

UNGHERIA- Singoli: Hcoin To The Moon- Miles Guo

Album:AIdősziget- Akos

