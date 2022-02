Road to Eurovision 2022: le scelte di Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina

Nuova settimana di scelte ed annunci in vista dell’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio, con la conduzione di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Scelta interna per l’Austria che ha deciso di affidarsi ad una coppia giovanissima: il dj LUM!X e la cantante tirolese Pia Maria. Il ventenne dj ha un forte legame con l’Italia: non solo perchè è prodotto da Gabry Ponte, che lo ha accompagnato nelle sue due maggiori hit, ma anche perchè ha vissuto a lungo a Torino, ora vive a Milano e sua madre è italiana.

Tempo poi per quattro finali nazionali. Gioca pesantissimo l’Ucraina il cui concorso di selezione è stato vinto da un nome noto ai lettori di Euromusica, quello di Alina Pash. La cantautrice, che fonde l’elettronica con i suoni folk dei Carpazi è stata infatti fra i premiati, solo lo scorso Gennaio ai Music Moves Europe Talent Awards.

La sua “Shadows of Forgotten Ancestors” si candida a fare benissimo, sulla scia dei Go_A.

I tre paesi baltici invece si giocano molto, con scelte diverse e divisive e molto dipenderà da quello che ci costruiranno attorno ed all’appeal che riusciranno ad avere. La migliore delle tre -ma anche quella che rischia più grosso – è “Sentimentai” di Monika Liu, per la Lituania, che riporta in gara un brano in lituano dal 1994, anno del debutto del Paese. Vincitore del “Pabandom iš naujo!”, il brano dalle atmosfere smooth jazz è primo in classifica in patria.

La selezione lettone è stata vinta da Citi Zeni, una band emergente composta da giovani che inneggiano al veganismo: “Eat your salad” ha conquistato pubblico e giurie col suo groove. L’Estonia ha consegnato invece il biglietto per Torino al cantante di origine armena Stefan Ajrapetyan, fresco di partecipazione a The Masked Singer. Il suo brano si intitola “Hope“.

