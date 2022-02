Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision: “Nozzy bossy” di Wellboy

In attesa di capire come andrà a finire in Ucraina, dove Alina Pash, la vincitrice rischia la squalifica per essere entrata irregolarmente in Crimea ed aver fornito attestazioni sulle quali si sta verificando la bontà (ne riferisce qui Eurofestival News), la selezione nazionale per l’Eurovision Song Contest 2022 Vidbir quest’anno ha regalato diverse perle.

Fra le canzoni che non sentiremo c’è infatti “Nozzy Bossy” di Wellboy, talento ventunenne uscito da X Factor che è uno dei nomi del momento, visto che è stato primo in classifica col suo singolo d’esordio “Vyshni“, attualmente ancora al quarto posto.

La vitalità musicale di questi Paesi fa il paio invece con le modeste – o comunque appena sufficienti – selezioni dei paesi occidentali, dove i nomi del mainstream hanno ancora molta ritrosia a mettersi in gioco. Le questioni geopolitiche che ancora tengono in scacco l’Europa e questa triste vicenda della Crimea, che torna dopo il caso-MARUV del 2019 non rendono davvero giustizia alle scelte ed alle proposte del Paese.

