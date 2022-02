Rovere, “Dalla terra a marte” è il loro nuovo album disponibile da oggi

“Dalla terra a marte” è il nuovo album dei rovere (scritto proprio in minuscolo…) band bolognese della scena indie, in uscita oggi per Sony EPIC. Il secondo prodotto musicale della band è frutto del lockdown ma anche della collettività di menti e generi musicali che compongono i rovere.

L’album è composto da 14 tracce, tutte differenti (ad eccezione delle prime due, con 321… major tom che di fatto continua in astronauta) ma unite tra di loro da un unico filo conduttore: un viaggio nello spazio, una salita fino a Marte e poi la caduta sulla Terra. Ogni brano è differente, frutto dell’unione di tante idee diverse partorite in momenti e luoghi diversi. Di fatto il tema del viaggio attraverso questa valle spaziale rende l’ascolto dell’album un’esperienza unica.

Impreziosito dalla collaborazione con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari e grande amico di Nelson Venceslai (frontman dei rovere), e con Mameli, dalla terra a marte non è mai banale. Le continue citazioni più o meno riconoscibili sono di fatto la chicca che impreziosisce il tutto.

Quando parliamo dei rovere, parliamo di una band che sin dagli esordi si è fatta riconoscere per un modo unico di raccontarsi e raccontare la vita e l’amore. Un autentico manifesto che ha conquistato un’intera generazione sin dal primo singolo e dal primo EP.

Prodotto da Marco Paganelli e Matteo Cantaluppi e distribuito da Sony EPIC, dalla terra a marte è stato anticipato dai singoli mappamondo, freddo cane feat. Mameli e Bim Bum Bam (con la produzione artistica di Riccardo Zanotti). L’album è disponibile da oggi in CD, vinile (anche in edizione limitata autografata), in streaming e in digital download.

NOTA: Non è un errore: tutti i titoli, come potete vedere qui sotto, sono stilizzati in minuscolo, come il nome della band.

