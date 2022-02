Charts: è già primato per due canzoni dell’Eurovision 2022

Raggiunge la vetta anche in Svizzera “Brividi” di Mahmood e Blanco, ai quali si aggiunge “Sentimentai” della lituana Monika Liu

ALBANIA: Me fal -Majk & Dafina Zeqiri

Album:Lambozziki- Mozzik

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album:The Sound Of Musik – The Greatest Hits-Falco

BELGIO- Singoli:Dat heb jij gedaan- Meau (Fiandre)/ABCDEFU– Gayle(Vallonia)/I still have faith in you – ABBA(Germanofono)

Album:Metejoor- Metejoor (Fiandre) / V – Vald (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Call me – Dara X Matteo (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: 1987 – SNIK

CROAZIA- Singoli::Ponovo -Parni Valjak (nazionali)/Sacrifice- The Weeknd (internazionali)

Album: 4 Lica Jazza – Yu All Stars 1977 (nazionali)/30- Adele (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Half a man- Dean Lewis

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album:NO OFFENCE- 163ONMYNECK

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:Huora – Älä Luovuta

FRANCIA- Singoli: Peon- Vald

Album:V- Vald

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Pussy power- Katja Krasavice

GRAN BRETAGNA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album:FTHC – Frank Turner

GRECIA- Singoli:Singoli:Nana-Sick, Rack(nazionali)/Ku je ti – Finem& Light (internazionali)

Album:Chimes at midnight – Madrugada

IRLANDA- Singoli:Where are you now- Lost Frequencies ft Calum Scott

Album: =- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Ehad L’Milion- Lior Narkis (nazionali) /Anyone for you – George Ezra (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Blu celeste – Blanco

LETTONIA- Singoli: Imagine dragons- Enemy

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

LITUANIA- Singoli:Sentimentai- Monica LIU

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Jefe – Ninho

MALTA –Singoli:Saving grace- Janvil (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Malta Eurovision Hits – Interpreti Vari

NORVEGIA- Singoli: PAF.no- Karpe Diem

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: Je blik richting mij- Bankzitters

Album: Ibiza stories – Lil Kleine

POLONIA- Singoli: Up-Inna

Album:Bzydkie – Szymi Szyms

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: The Dark Side Of The Moon -Pink Floyd

REPUBBLICA CECA- Singoli: Se změnili-Ektor

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Sfarsitul lumii – Andia (nazionali)/ My heart goes – Becky Hill ft Topic (internazionali)

Album:Dawn FM- The Weeknd

RUSSIA- Singoli:Yagoda Malinka- Khabib

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

SAN MARINO: Radio: La primavera – Jovanotti

SERBIA- Singoli:Zivot Si Moj- Mc Stojan X Breskvica (nazionali)/ Moth to a flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Heat waves- Glass Animals

Album: Odsudeni na uspech – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Zmaji – Tabu (nazionali) /Sacrifice- The Weeknd (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli:Cayò la noche (remix) – La Pantera, Quevedo, Juseph, Cruz Cafune, Abhir Hathi

Album:Dharma- Sebastian Yatra

SVEZIA- Singoli: Lange leve VI – 23

Album:Myror i brallan- Adaam

SVIZZERA: Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: V- Vald

TURCHIA- Singoli:Enemy – Imagine Dragons

Album: bir şarkı vardı ya- Mehmet Erdem

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

UNGHERIA- Singoli: Hcoin To The Moon- Miles Guo

Album:Az utolsó békeév- Akos

