“Dark phoenix”, il nuovo singolo dei Fingertips

Li ritroviamo dopo un po’ di tempo, nell’anno del loro ventennale di carriera e sono ancora quelli di sempre. I Fingertips tornano sulla scena con “Dark phoenix”, un soft rock con le sonorità da primi anni 2000, che ne conferma le ottime capacità di scrittura ed interpretative.

Nella loro carriera, hanno condiviso il palco con gente come Queen e Paul Rodgers, The Corrs, George Michael, Nelly Furtado, The Cure e se è vero che nonostante cinque album il loro riscontro discografico dice che raramente sono arrivati ai vertici della classifica, questo gruppo portoghese ha come habitat naturali i palchi live che frequenta spesso e volentieri non solo lungo il loro paese ma, grazie alla scelta di cantare in inglese, anche fuori, con ottimo successo.

Nonostante diversi cambi di formazione (recentemente è rientrato uno dei membri fondatori) sono ancora sulla cresta dell’onda.

