Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2022: “Blu” di Labiuse & Fabry ft Miodio (VIDEOINTERVISTA)

Sabato scorso si è svolta “Una voce per San Marino”, il concorso di selezione di San Marino RTV per l’Eurovision Song Contest 2022, che ha incoronato Achille Lauro come rappresentante sammarinese a Torino. In gara c’era anche un progetto tutto sammarinese, quello che riunisce Labiuse, al secolo Alessandra Busignani, Fabry, ovvero Fabrizio Pregnolato e i Miodio, primi rappresentanti all’Eurovision per San Marino nel 2018 col brano “Complice”

Li abbiamo incontrati ed intervistati (prima della loro esibizione), ci hanno raccontato qualche retroscena che sta dietro al progetto. A questo link potete invece vedere la loro esibizione sul palco del Teatro di Dogana: il piazzamento sotto il decimo posto, decisamente non rende onore al progetto.

