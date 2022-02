Eurovision Song Contest 2022: Russia espulsa dalla EBU, non sarà in gara

La Russia è espulsa dall’Eurovision Song Contest 2022. Lo ha deciso la EBU (European Broadcaster Union), che organizza il concorso, sulla base della decisione del reference group, l’organismo di controllo dell’evento. Già da ieri diverse tv in gara avevano fatto pressioni in questo senso (Lituania, Estonia, Finlandia, Lettonia), minacciando addirittura di non partecipare se la tv russa fosse stata confermata in gara, come inizialmente deciso.

La Russia dunque non sarà in gara al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 agosto. Così il comunicato EBU:

Il Comitato Esecutivo dell’EBU ha preso la decisione a seguito di una raccomandazione fatta oggi dall’organo di governo dell’Eurovision Song Contest, il Reference Group, sulla base delle regole dell’evento e dei valori dell’EBU. La raccomandazione del Reference Group è stata supportata anche dal comitato televisivo dell’EBU. La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una entry russa nel Contest di quest’anno getterebbe discredito sulla manifestazione. Prima di prendere questa decisione, l’EBU si è presa del tempo per consultarsi ampiamente tra i suoi membri. L’EBU è un’organizzazione apolitica di emittenti impegnate a sostenere i valori del servizio pubblico. Rimaniamo impegnati a proteggere i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l’Europa su un unico palco

Dunque i Paesi in gara a Torino scendono a 40. La Russia avrebbe cantato nella seconda metà della seconda semifinale, che dunque scende a 17 canzoni.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 10 maggio, ore 21:00

Votano anche Francia, Italia

PRIMA METÀ

Albania

Lettonia

Svizzera

Slovenia

Bulgaria

Moldavia

Ucraina

Lituania

Paesi Bassi

SECONDA METÀ

Norvegia

Portogallo

Danimarca

Armenia

Austria

Croazia

Islanda

Grecia

SECONDA SEMIFINALE – Giovedì 12 maggio, ore 21:00

Votano anche Regno Unito, Spagna, Germania

PRIMA METÀ

Australia

Georgia

Cipro

Serbia

Finlandia

Azerbaigian

San Marino

Israele

Malta

SECONDA METÀ

Montenegro

Romania

Repubblica Ceca

Polonia

Belgio

Macedonia del Nord

Svezia

Estonia

Irlanda

Mi piace: Mi piace Caricamento...