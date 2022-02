“Liebe= Freiheit”, la prova solista di Ela (ex frontman delle Elaiza)

Il nome di Elżbieta “Ela” Steinmetz forse ai più dice poco, ma per chi segue l’Eurovision sarà familiare il suo volto. Si tratta infatti della ex frontman delle Elaiza, la band che nel 2014, completamente a sorpresa, staccò il biglietto tedesco per l’Eurovision Song Contest partendo addirittura dal girone di qualificazione dei giovani. La loro “It is right?” ebbe media fortuna ma le tre ragazze hanno continuato a far musica, da sole o in gruppo.

Due anni fa Ela, questo oggi il suo nome artistico, è uscita con “Liebe & Krieg“, il primo album da solista e qui vi proponiamo “Liebe=Freiheit”, uno dei singoli estratti, una ballata di grande intensità. Pochi mesi fa era stato preceduto da “Lila Cadillac”, un altro singolo interessante, pienamente inserito nei canoni della musica pop. Per lei una buona partenza della carriera solista, accompagnata da una serie di concerti in tutta l’area germanofona.

