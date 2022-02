Charts: comanda Gayle, salgono Imagine Dragons e Glass Animals

Ancora la giovanissima Gayle, lanciata da TikTok, protagonista delle chart

ALBANIA: Me fal -Majk & Dafina Zeqiri

Album:Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album:Pussy power- Katja Krasavice

BELGIO- Singoli:Dat heb jij gedaan- Meau (Fiandre)/L’enfer- Stromae (Vallonia)/I still have faith in you – ABBA(Germanofono)

Album:Metejoor- Metejoor (Fiandre) / Civilisation-Orelsan (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Call me – Dara X Matteo (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: 23- Central Cee

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: MADE UNDER PRESSURE- RICTA

CROAZIA- Singoli: Ponovo -Parni Valjak (nazionali)/Easy on me- Adele (internazionali)

Album: 4 Lica Jazza – Yu All Stars 1977 (nazionali)/Californication- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim & Andreas Odbjerg

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli: Hope-Stefan

Album:NO OFFENCE- 163ONMYNECK

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:Halo- Amorphis

FRANCIA- Singoli: Peon- Vald

Album:V- Vald

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Rummelbunch- Finch

GRAN BRETAGNA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album:= – Ed Sheeran

GRECIA- Singoli:Lobby – Light (nazionali)/Ku je ti – Finem& Light (internazionali)

Album:Chimes at midnight – Madrugada

IRLANDA- Singoli:Make me feel good- Belter Only ft Jazzy

Album: Sour- Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Better- Tamir Grinberg (nazionali) /Anyone for you – George Ezra (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Ritorno al futuro/Back to the future – Elisa

LETTONIA- Singoli: Imagine dragons- Enemy

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

LITUANIA- Singoli:Sentimentai- Monica LIU

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:23- Central Cee

MALTA –Singoli: Our own life – Luke Cieca (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Dawn FM- The Weeknd

🇲🇩 MOLDAVIA: Singoli: Infinity- Jaymes Young

Album:BANDANA I-Big Baby Tape & kizaru

NORVEGIA- Singoli: ok jeg lover- Ramòn

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: Je blik richting mij- Bankzitters

Album: Revel in time –Arjen Anthony Lucassen’s Star One

POLONIA- Singoli: Enemy- Imagine Dragons & JID

Album:Ksiega Jesiennych Demonow – Katrky

PORTOGALLO- Singoli:Infinity- Jaymes Young

Album: The Dark Side Of The Moon -Pink Floyd

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny – Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ My heart goes – Becky Hill ft Topic (internazionali)

Album:Voodoo- Ian

RUSSIA- Singoli:Yagoda Malinka- Khabib

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

SAN MARINO: Radio: Brividi – Mahmood e Blanco

SERBIA- Singoli:Zivot Si Moj- Mc Stojan X Breskvica (nazionali)/ Moth to a flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (internazionali)

Album: Madame Ayahuasca- Taburete

SLOVACCHIA: Singoli:Heat waves- Glass Animals

Album: The Later Years: 1987-2019- Pink Floyd

SLOVENIA- Singoli: Le spomin – Samantha Maya & Stella(nazionali) /Don’t mess with love – James Morrison(internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli:Cayò la noche (remix) – La Pantera, Quevedo, Juseph, Cruz Cafune, Abhir Hathi

Album:Inmortales- Funzo & Baby Loud

SVEZIA- Singoli: Lange leve VI – 23

Album:Myror i brallan- Adaam

SVIZZERA: Singoli: ABCEDFU – Gayle

Album: MTV Unplugged Tonbildshow-Patent Ochsner

TURCHIA- Singoli:Up-Inna

Album: 22-Motive

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

UNGHERIA- Singoli:Testamentum – Búcsúztató- Omega

Album:Az utolsó békeév- Akos

