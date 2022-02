“Ram pam pam” di Bess: la hit campione di vendite in Finlandia

Fra le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2022 ce n’è una che merita più di altre una citazione ed è questa “Ram pam pam” di Bess. Terza classificata al concorso di selezione finlandese vinto da The Rasmus, il brano è infatti da diverse settimane al primo posto della classifica nazionale.

Un bel risarcimento comunque per questa cantante, Essi Launimo all’anagrafe, che in soli cinque anni di carriera è diventata uno dei non più interessanti della scena scandinava. Doppio isco di platino col singolo d’esordio “Tempo”, che ha superato i 10 milioni di streaming e le 80.000 copie, il suo primo album completo ha invece ricevuto il disco di platino.. Poi per lei una serie di collaborazioni importanti sino ad arrivare a questa partecipazione che l’ha riportata in testa alle classifiche.

Aveva annunciato l’uscita di una versione inglese del singolo in caso di qualificazione per l’Eurovision, chissà che comunque non la realizzi lo stesso, magari per provare ad allargare il consenso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...