“Bon voyage”, ecco il nuovo singolo di Dotter

Torniamo a parlare di Dotter. La cantautrice svedese, uno dei nomi più interessanti della scena europea, è tornata in queste ore sulla scena con “Bon Voyage“, un singolo che a dispetto del titolo in francese è eseguito interamente nella sua lingua nazionale. Un bel banger, molto diretto e radiofonico, come quello che lo scorso anno aveva provato a portare al Melodifestivalen, nella speranza poi vana, di cantarlo all’Eurovision.

A 36 anni, questa artista poliglotta (parla inglese, svedese, norvegese, spagnolo e bosniaco, la lingua del marito musicista e coautore con lei del brano), non è ancora riuscita a raccogliere i risultati che i consensi di pubblico e critica le hanno tributato soprattutto in questa seconda parte di carriera, anche se gli ultimi singoli hanno comunque raggiunto i vertici dell’airplay. In questo periodo sta lavorando al primo album completo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...