Road to Eurovision 2022: le scelte di Finlandia, Australia e Germania (e non solo)

Doppio appuntamento in questi giorni con Road to Eurovision, la rubrica che fa il punto su selezioni nazionali e scelte interne in vista dell’Eurovision 2022, che si svolgerà al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio con la conduzione di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

In Finlandia la finale ha incoronato The Rasmus e la loro “Jezebel”, segnando così il ritorno nel mainstream di una della band che hanno segnato un pezzo della storia musicale di inizio millennio: Lauri Ylonen e il suo team potranno godere quindi di un supporto di storici fan. L’Australia invece ha visto la sua finale (quando da noi ovviamente era mattina presto) incoronare Sheldon Riley ed il suo brano “Not the same”. Prima grande esperienza internazionale per il cantante di origini filippine.

Di grande classe il brano di S10, la cantautrice selezionata internamente per i Paesi Bassi, dal titolo “De Diepte”, che è stato presentato nei giorni scorsi. meno bello decisamente quello della montenegrina Vladana Vucinic dal titolo “Breathe“.

Nella serata di ieri invece è andata in scena “Germany 12 Points”, la finale nazionale tedesca che ha incoronato Malik Harris, giovane cantautore di madre tedesca e padre statunitense che a Torino porterà il brano “Rockstars”, molto radiofonico e contemporaneo ma forse rischioso per il pubblico eurovisivo.

