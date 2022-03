Charts: Gayle su tutti, tengono Imagine Dragons e The Weeknd

Ancora Gayle progonista anche se cresce di nuovo The Weekend insieme al nuovo singolo degli Imagine Dragons

ALBANIA: Me fal -Majk & Dafina Zeqiri

Album:Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

AlbumLieder unseres Lebens-Fantasy

BELGIO- Singoli:Dat heb jij gedaan- Meau (Fiandre)/L’enfer- Stromae (Vallonia)/Nein, Meine Söhne Geb Ich Nicht (& Freunde)- Reinhardt Mey (Germanofono)

Album:Metejoor- Metejoor (Fiandre) / Rock believer – Scorpions (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Call me – Dara X Matteo (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM – The Wwekend

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: 1987 – SNIK

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Sacrifice- The Weeknd (internazionali)

Album: 20 Godina- Dalmatino (nazionali)/Californication- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim & Andreas Odbjerg

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli: Overpass graffiti- Ed Sheeran

Album:NO OFFENCE- 163ONMYNECK

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:Halo- Amorphis

FRANCIA- Singoli: Filtrè- Timal

Album:Civilisation-Orelsan

GERMANIA –Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Alles war schön und nichts tat weh- Caper

GRAN BRETAGNA- Singoli: We Don’t Talk About Bruno – Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Diane Guerrero, Carolina Gaitan.

Album:23- Central Cee

GRECIA- Singoli:Trafficante – VLOSPA & SNIK (nazionali)/Ku je ti – Finem& Light (internazionali)

Album:Disintegration- The Cure

IRLANDA- Singoli:Make me feel good- Belter Only ft Jazzy

Album: Sour- Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Better- Tamir Grinberg (nazionali) /ABCDEFU– Gayle (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Il giorno in cui ho smesso di pensare- Irama

LETTONIA- Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: BANDANA I-Big Baby Tape & kizaru

LITUANIA- Singoli:Sentimentai- Monica LIU

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Multitude- Stromae

MALTA –Singoli: More than love- Chris and Moira (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Encanto – Colonna Sonora Originale

MOLDAVIA: Singoli: Dime si te vas- Rodrigo Ace

Album:Mutitude- Stromae

NORVEGIA- Singoli: ok jeg lover- Ramòn

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: Amsterdam – Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar

Album: A tribute to Led Zeppelin- Beth Hart

POLONIA- Singoli: Somebody – Sara James

Album:Hotel Maffija 2- SB Maffija

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: P.U.L.S.E. -Pink Floyd

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny – Viktor Sheen

Album:Pribehy a sny – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ Pepas- Farruko (internazionali)

Album:Voodoo- Ian

RUSSIA- Singoli:Yagoda Malinka- Khabib

Album:Multitude-Stromae

SAN MARINO: Radio: Brividi – Mahmood e Blanco

SERBIA- Singoli:Zivot si moj- Mc Stojan X Breskvica (nazionali)/ Moth to a flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (internazionali)

Album: – What it means to ne King- King Von

SLOVACCHIA: Singoli:Zasvoe – Separ feat. Yzomandias

AlbumOdsudeni na uspech – Pil C

SLOVENIA- Singoli: Le spomin – Samantha Maya & Stella(nazionali) /Anyone for you – George Ezra (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli: Mamiii – Becky G & Karol G

Album:Entre las dudas y el azar – Dani Fernandez

SVEZIA- Singoli: Mano- Jireel

Album:Vi-Newkid

SVIZZERA: Singoli: ABCEDFU – Gayle

Album: MTV Unplugged Tonbildshow-Patent Ochsner

TURCHIA- Singoli:Enemy – Imagine Dragons & JID

Album: Gökyüzümün Yıldızları- Cem Adrian

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

UNGHERIA- Singoli:Testamentum – Búcsúztató- Omega

Album:Az utolsó békeév- Akos

