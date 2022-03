Alla scoperta di Tamir Grinberg, la voce blues di Israele

Da qualche tempo Israele è fucina di ottimi talenti. L’ultimo in ordine di tempo si chiama Tamir Grinberg ed è schizzato in testa alle classifiche con il brano “Better“. Si tratta dell’ultimo vincitore di Rising Star, il talent show fino allo scorso anno abbinato all’Eurovision e quest’anno passato invece alla tv privata.

Compositore e pianista di Tel Aviv, Grinberg è uno dei nomi emergenti della musica black, paragonato vocalmente ad Otis Redding, è reduce da un tour negli Stati Uniti. Il singolo non rappresenta il suo esordio, perchè di recente aveva pubblicato “InWaters”, un EP molto interessante con pezzi di grande livello come “Tell me where the light goes” o anche “Dance for me”. fino a “Love like this”.

A 25 anni, questo artista che ha scelto l’inglese come lingua per esibirsi ha un potenziale internazionale. Un nome sicuramente da tenere d’occhio.

