Road to Eurovision 2022: le scelte di Francia, Danimarca, Romania e Serbia

Ancora un appuntamento con “Road to Eurovision”, la rubrica che fa il punto su selezioni nazionali e scelte interne in vista dell’Eurovision 2022, che si svolgerà al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio con la conduzione di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

In Francia la selezione nazionale “C’est vous qui décidez” ha incoronato a sorpresa Alvan & Ahez, una ensemble che mescola l’elettronica al folk e riporterà all’Eurovision Song Contest la lingua bretone dopo 26 anni. Una scelta coraggiosa per un Paese che solo lo scorso anno ha ritrovato la strada giusta col secondo posto di Barbara Pravi.

Le scelte di Finlandia, Australia e Germania (e non solo)

Vittoria a sorpresa anche in Serbia, dove Zorja, Sara Jo e Gramophonedzie, i tre favoriti della vigilia sono stati battuti da Konstrakta, una cantautrice indiepop che porterà a Torino il suo inno allo stile di vita salutare “In corpore sano”.

In Romania ha invece vinto WRS, un cantante e ballerino che però si avvicina per la prima volta da protagonista alle competizioni canore. La sua “Llamame” segue il trend delle ultime hit rumene, che usano lo spagnolo e le sonorità latine.

La ensemble danese-svedese REDDI, che mette insieme musiciste di varie esperienze ha invece vinto il Dansk Melodi Grand Prix e porterà a Torino il brano “The Show”. Una scelta che dovrà essere ben promossa perchè non immediatissima al primo ascolto e quindi avrà bisogno molto del supporto dei fan dell’evento per non rischiare l’uscita in semifinale.

Intanto, il sito Eurofestival News ha lanciato una indiscrezione: Gigliola Cinquetti, vincitrice nel 1964, seconda nel 1974 e conduttrice dell’edizione di Roma 1991, dovrebbe essere una degli ospiti degli interval act di una delle semifinali.

