Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2022: “Anxiety” di Felicia Lu

Fra le canzoni sconfitte dalle finali nazionali per l’Eurovision Song Contest 2022 che avrebbero meritato c’è questa “Anxiety” di Felicia Lu Kürbiß. La cantautrice non è un nome nuovo nè alla scena musicale nè a quella eurovisiva. Nata in Austria, cresciuta in Germania, aveva preso parte alla finale nazionale tedesca nel 2017. Anche stavolta è arrivata quarta nonostante l’ottimo appeal radiofonico e fra i fans.

Lanciata dalla versione tedesca del talent show Rising Star, per lei una serie di singoli di medio successo pubblicati dall’etichetta austriaca Global Rockstar, che all’Eurovision è stata già di casa con Zoe nel 2016 e con le sammarinesi Jessika & Jenifer Brening nel 2018 ed un album dal titolo “Wildfire & Perfect”. Particolarmente attiva sui social, in particolare YouTube e TikTok, è uno dei nomi in ascesa della nuova scena musicale tedesca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...