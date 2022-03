Charts: il grande ritorno di Stromae, ma dietro c’è grande varietà

Il grande protagonista delle charts è Stromae che porta in vetta l’album “Multitude” e fa scalare posizioni al singolo “L’enfer”

ALBANIA: Me fal -Majk & Dafina Zeqiri

Album:Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: ABCDEFU – Gayle

Album: Alles war schön und nichts tat weh- Casper

BELGIO- Singoli:Dit is wat mijn mama zei- Metejoor (Fiandre)/L’enfer- Stromae (Vallonia)/Nein, meine söhne geb ich nicht (& Freunde)- Reinhardt Mey (Germanofono)

Album:Metejoor- Metejoor (Fiandre) / Rock believer – Scorpions (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Call me – Dara X Matteo (nazionali)/Up-Inna (internazionali)

Album: Dawn FM – The Wwekend

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: 1987 – SNIK

CROAZIA- Singoli: Guilty pleasure – Mia dimsic (nazionali)/Sacrifice- The Weeknd (internazionali)

Album: Dora 2022- Interpreti Vari (nazionali)/Californication- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Muchi bat- Tobias Rahim

Album: Dansk Melodi Grand Prix- Interpreti Vari

ESTONIA – Singoli: Infinity- Jaymes Young

Album:Impera- Ghost

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:When all the rivers are silent- Diablo

FRANCIA- Singoli: Filtrè- Timal

Album:Civilisation-Orelsan

GERMANIA –Singoli: Sehnsucht – Miksu / MacLoud & T-Low

Album: The war to end all war- Sabaton

GRAN BRETAGNA- Singoli: Starlight – Dave

Album:Oochya – Stereophonics

GRECIA- Singoli:Trafficante – VLOSPA & SNIK (nazionali)/Middle of the night- Elley Duhé (internazionali)

Album:Disintegration- The Cure

IRLANDA- Singoli:Starlight – Dave

Album: If my wife new I’d be dead – CMAT

ISLANDA- Singoli:ABCDEFU– Gayle

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Better- Tamir Grinberg (nazionali) /ABCDEFU– Gayle (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Oro blu- Bresh

LETTONIA- Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: NO OFFENCE- 163ONMYNECK

LITUANIA- Singoli:Sentimentai- Monica LIU

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Multitude- Stromae

MALTA –Singoli: Ritmu – Aidan (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Dawn FM – The Weekend

MOLDAVIA: Singoli: Muguri- Spike

Album:BANDANA I- Big Baby Tape & kizaru

NORVEGIA- Singoli: ok jeg lover- Ramòn

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: Hallo-Antoon

Album: Multitude- Stromae

POLONIA- Singoli: Somebody – Sara James

Album:Rock believer- Scorpions

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Perfil- Dulce Pontes

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny – Viktor Sheen

Album:J.Eden E-Gen- Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Up-Inna (nazionali)/ Pepas- Farruko (internazionali)

Album:BULIBA$HA (Deluxe)-RAVA

RUSSIA- Singoli:Solnce Monaco- Lucia Chebotina

Album: SERVIZIO SOSPESO*

SAN MARINO: Radio: Ciao ciao-La Rappresentante di lista

SERBIA- Singoli: In corpore sano- Konstrakta (nazionali)/ Moth to a flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (internazionali)

Album: – Dawn FM- The Weeknd

SLOVACCHIA: Singoli:Zasvoe – Separ feat. Yzomandias

Album: J.Eden E-Gen- Yzomandias

SLOVENIA- Singoli: Brez kril- Bepop (nazionali) /Anyone for you – George Ezra (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli: Cayò la Noche – La pantera, Quevedo, Cruz Cafunè, Juseph, Abhir Hathi

Album:El madrileno- C.Tangana

SVEZIA- Singoli: Run to the hills- Klara Hammarstrom

Album:The war to end all war- Sabaton

SVIZZERA: Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: MTV Unplugged Tonbildshow-Patent Ochsner

TURCHIA- Singoli:Enemy – Imagine Dragons & JID

Album: Saygı Albümü: Bergen- Interpreti Vari

UCRAINA- Singoli: Mirazh- Artem Pirovanov

Album: BANDANA I- Big Baby Tape & kizaru

UNGHERIA- Singoli:Testamentum – Búcsúztató- Omega

Album:Az utolsó békeév- Akos

(*)= il servizio di rilevazione degli album era fornito da una piattaforma che ha sospeso il servizio in Russia dopo l’aggressione da parte di quest’ultima dell’Ucraina

