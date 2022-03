Road to Eurovision 2022: le scelte di Regno Unito, Cipro, Svizzera, Svezia, Islanda e Portogallo

Ultima settimana di selezioni nazionali in vista dell’Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 Maggio al Pala Olimpico di Torino. La line-up degli artisti è completa, visto che l’Armenia ha annunciato Rosa Linn, cantautrice di formazione statunitense e l’Azerbaigian da tempo aveva annunciato Nadir Rustamli. Questi due Paesi sono gli unici a non avere ancora annunciato la canzone mentre tutti gli altri, scelte interne comprese, hanno già proposto anche il brano.

Ultimo in ordine di tempo il Regno Unito che si affida a Sam Ryder, un nome lanciato da TikTok, che proporrà il brano “Space man”. La Svizzera invece ha scelto Marius Bear, con la lacrimosa ballata “Boys do cry“. Infine Cipro conferma il sound ellenico con “Ela” della giovane Andromache.

Capitolo finali nazionali. Il celebre Melodifestivalen, il concorso nazionale svedese ha incoronato come previsto “Hold me closer” di Cornelia Jakobs, il meno scontato fra i pezzi in gara. Fra le giurie internazionali, presente anche l’Italia dopo quattro anni.

In Islanda il Songvakeppnin ha incoronato a sorpresa un pezzo molto islandese, quello delle sorelle Sigga, Beta og Elín: “Með hækkandi sól”, un brano sull’emancipazione femminile è una bella scommessa rispetto al sound classico dell’Eurovision. Il Portogallo giocherà invece a rischiatutto perchè dal Festival da çancão è uscito un brano non immediatissimo, vale a dire “Saudade, saudade”, di MARO, cantautrice di origini italiane.

Per quanto concerne le caselle dei brani di artisti già annunciati, il Belgio affida a Jeremy Makiese il brano “Miss you”, la greca Amanda Tenfjord canterà “Die together“. Come previsto, l’Austria farà ballare con “Halo” di LUM!X e Pia Maria. Infine, “Lock me in” è il brano dei georgiani Circus Mircus, annunciato con un video a schermo nero per protestare contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Nelle prossime ore è attesa una sorpresa da Malta, dove l’ex Amici Emma Muscat quasi certamente annuncerà un nuovo brano rispetto a quello con cui ha vinto il Malta Eurovision: una situazione consentita dal regolamento anche se non propriamente rispettosa di chi l’ha votata con l’altro brano.

