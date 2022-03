Le canzoni che non sentiremo all’Eurovision 2022: “I can’t get enough” di Cazzi Opeia

Non fatevi ingannare dal nome artistico (che peraltro si pronuncia “KassiOpea”) che a noi italiani suona sicuramente curioso: Moa Carlebrecker in arte Cazzi Opeia è una delle firme più importanti della scena pop svedese e non solo. Come autrice ha firmato una lunga scia di hit europee e del K POP: sono sue per esempio, alcune canzoni del premiatissimo gruppo BTS (su tutte “Unbreakable”) ma anche dei Twice, degli Stray Kids e tanti altri.

Come artista solista invece, ha avuto meno fortuna ed è per questo che a 33 anni ha provato a lanciarsi sulla scena nazionale ed internazionale partendo dal Melodifestivalen, il concorso di selezione svedese che porta all’Eurovision Song Contest. Approdata in finale dalla porta del ripescaggio, si sapeva che la sua strada sarebbe stata in salita, ma la sua “I can’t get enough”, che le è valsa subito la prima Top 10 in carriera nella chart nazionale, è apparsa immediatamente come una delle cose migliori e meno scontate di un concorso solitamente piuttosto appiattito come sonorità.

Per lei si è trattato comunque di un ritorno, visto che nel 2018 aveva portato alcuni brani nell’airplay nazionali. Merita un ascolto fra tutti la delicata “Wild ones“.

