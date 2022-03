Alla scoperta di BBYBites, il nuovo talento del pop danese

Lei si chiama BBY BITES (Baby bites) ed è uno dei nomi più interessanti del panorama europeo indipendente attuale. Danese, giovanissima, è comparsa all’improvviso nel 2020 con una serie di canzoni fresche e moderne che hanno subito conquistato l’airplay nazionale. “Killed my boss” è l’ultima della serie, ma in realtà quella che accompagna l’EP di debutto “Pleazer”.

“Bby” è un altro pezzo molto forte, che fra l’altro ha cantato anche al Roskilde Festival, uno degli eventi live dedicati alla musica indipendente più importanti d’Europa e che si svolge proprio nella città della Danimarca. A questa è seguita “Take Me Hard”, dalle sonorità retrò, che rimandano agli anni 70 ed 80. Immediatamente è arrivato anche il supporto della radio pubblica che ha fatto girare in alta rotazione le sue hit. Oltre ad esibirsi in molti concerti dal vivo, la cantautrice ha passato molto tempo a scrivere nuove canzoni che i fan non potranno presto ascoltare di nuovo dal vivo.

