“No me convengo”: Cariño sono il nuovo fenomeno del pop rock spagnolo

Un solo album completo ma già un successo incredibile a livello radiofonico che gli è valso il primo tour estero. Cariño sono un trio tutto al femminile che rappresenta una delle scommesse del nuovo panorama pop rock. Nate nel 2018, hanno subito scelto le sonorità alternative come loro matrice musicale. “No me convengo” rappresenta bene la loro produzione, iniziata con una manciata di singoli ed un originalissimo EP pubblicato in un vinile da 10 pollici in edizione limitata.

Dagli inizi con una etichetta indipendente, è poi arrivato l’ingresso in una major che le ha definitivamente lanciate nel mainstream e ora si apprestano a partire per un tour che coprirà California, Argentina, Cile, Messico, New York e Illinois, suonando fra l’altro anche al prestigioso Coachella, uno dei festival di musica rock ed alternativa più famosi del mondo.

Nei loro testi in generale, ci sono i manifesti di una generazione. Consigliamo l’ascolto del loro singolo d’esordio, “Cancion de Pop de amor”. Ma anche per esempio, di “Bisexual“, che indica chiaramente il loro posizionamento sul fronte dei diritti LGBT. Per loro anche alcune collaborazioni interessanti con artiste emergenti come Natalia Lacunza, ex Operacion Triunfo e Soleà Morente, uno dei nomi del flamenco pop contemporaneo.

