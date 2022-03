Charts: il belga Stromae si riprende la vetta, ma c’è già tanto Eurovision

Il belga Stromae piazza in testa alle classifiche di mezza Europa l’album “Multitude” e in alcuni paesi anche il singolo di traino “L’enfer”. Ma c’è già tanto Eurovision, con parecchi brani in testa alle classifiche nazionali

ALBANIA: Me fal -Majk & Dafina Zeqiri

Album:Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Sehnsucht – Miksu / MacLoud & T-Low

Album: The war to end all wars- Sabaton

BELGIO- Singoli:/L’enfer- Stromae(Fiandre)/L’enfer- Stromae (Vallonia)/Nein, meine söhne geb ich nicht (& Freunde)- Reinhardt Mey (Germanofono)

Album:Multitude – Stromae (Fiandre) / Multitude – Stromae (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Call me – Dara X Matteo (nazionali)/Modern love – Manuel Riva ft Irada (internazionali)

Album: Motomami- Rosalia

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: Motomami- Rosalia

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Cold heart – Elton John & Dua Lipa Pnau rmx (internazionali)

Album: Lipanj, Srpanj, Kolovoz- Urban & 4 (nazionali)/Californication- Red Hot Chili Peppers (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Muchi bat- Tobias Rahim

Album: Dansk Melodi Grand Prix- Interpreti Vari

ESTONIA – Singoli:Hope-Stefan

Album:Oddinary- Stray Kids

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:The war to end all wars- Sabaton

FRANCIA- Singoli: L’enfer- Stromae

Album:Multitude-Stromae

GERMANIA –Singoli: Zeit- Rammstein

Album: Impera-Ghost

GRAN BRETAGNA- Singoli: Starlight – Dave

Album:Who cares – Rex Orange Country

GRECIA- Singoli:Trafficante – VLOSPA & SNIK (nazionali)/Middle of the night- Elley Duhé (internazionali)

Album:1962-1966 The Red Album – The Beatles

IRLANDA- Singoli:Starlight – Dave

Album: Sour – Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli:Með hækkandi sól- Systur

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Yesh bakh hakhol- Akiva (nazionali) /ABCDEFU– Gayle (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Salvatore-Paky

LETTONIA- Singoli: ABCDEFU– Gayle

Album: Oddinary- Stray Kids

LITUANIA- Singoli:Sentimentai- Monica LIU

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessika Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Multitude- Stromae

MALTA –Singoli: Ritmu – Aidan (nazionali)/ABCDEFU– Gayle(internazionali)

Album: Motomami- Rosalia

MOLDAVIA: Singoli: Jagoda malinka- Khabib

Album:BANDANA I- Big Baby Tape & kizaru

NORVEGIA- Singoli: ok jeg lover- Ramòn

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: Hallo-Antoon

Album: Multitude- Stromae

POLONIA- Singoli: Enemy- Imagine Dragons & JID

Album:The war to end all wars- Sabaton

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Perfil- Dulce Pontes

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stiny – Viktor Sheen

Album:J.Eden E-Gen- Yzomandias

ROMANIA- Singoli: Victima- Carla’s Dream (nazionali)/ Enemy- Imagine Dragons & JID (internazionali)

Album:BULIBA$HA (Deluxe)-RAVA

RUSSIA- Singoli:Showdown-Shadowraze

Album: SERVIZIO SOSPESO*

SAN MARINO: Radio: Dove si balla- Dargen D’Amico

SERBIA- Singoli: In corpore sano- Konstrakta (nazionali)/ Moth to a flame – Swedish House Mafia & The Weeknd (internazionali)

Album: – Crash- Charlie XCX

SLOVACCHIA: Singoli:Heat waves – Glass Animals

Album: J.Eden E-Gen- Yzomandias

SLOVENIA- Singoli: Na vetru s severa – Jan Plestenjak (nazionali) / I never not love you – Michael Buble (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli: Cayò la Noche – La pantera, Quevedo, Cruz Cafunè, Juseph, Abhir Hathi

Album:Edificaciones paganas- Fangoria

SVEZIA- Singoli: Hold me closer- Cornelia Jakobs

Album: Impera-Ghost

SVIZZERA: Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: Multitude – Stromae

TURCHIA- Singoli:Enemy – Imagine Dragons & JID

Album: C5 Mode- Lybel C5

UCRAINA – Singoli: Vіl’nі lyudi- Bez obmezhen’

Album: BANDANA I- Big Baby Tape & kizaru

UNGHERIA- Singoli:Do it do it- Acraze ft Cherish

Album:The war to end all wars- Sabaton

(*)= il servizio di rilevazione degli album era fornito da una piattaforma che ha sospeso il servizio in Russia dopo l’aggressione da parte di quest’ultima dell’Ucraina

