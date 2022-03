Alice Merton, “Same team” accompagna il nuovo album (e sarà in Italia)

Siamo stati i primi, noi di Euromusica, a parlare del fenomeno Alice Merton, prima che la sua “No roots” diventasse un successo internazionale anche in Italia. Doppio platino, da noi, sette complessivi e quattro d’oro, oltre 2 milioni di copie nel mondo, 600 milioni di stream, il singolo ha lanciato l’album d’esordio “Mint“.

Adesso la cantante tedesco-irlandese, che intanto ha messo insieme una serie di partecipazioni importanti, compresa la poltrona di giudice di un talent show (precisamente The Voice of Germany), si prepara per una nuova avventura. Che in realtà è già cominciata: “S.I.D.E.S”, il suo secondo lavoro, è accompagnato da una serie di singoli fortissimi, il migliore dei quali è questo “Same team”, che ha tutte le caratteristiche per diventare una nuova hit radiofonica in tutta Europa.

In precedenza erano usciti “Vertigo“, “Hero” e “Island“. Il tutto accompagnato da una forte campagna di lancio che l’ha vista promuovere il lavoro anche su TikTok. L’album – saranno in tutto ben 15 tracce – che esce per la sua propria etichetta verrà pubblicato il 17 giugno e la notizia è che i fan italiani potranno vederla dal vivo: il tour europeo farà infatti tappa al Fabrique di Milano il 25 ottobre.

