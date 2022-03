Road to Eurovision 2022: i brani di Armenia, Azerbaigian, (di nuovo) Malta ed il recap completo

Ci sono tutti i 40 brani che parteciperanno all‘Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 Maggio al Pala Olimpico di Torino. Ci sarà anche l’Ucraina: i Kalush Orchestra, rappresentanti della tv di Kyiv, hanno infatti annunciato che data la particolare situazione che li vede impossibilitati a lasciare il Paese, gareggeranno con un live-on-tape, ovvero con una esibizione simile a quella eurovisiva, registrata però in un luogo diverso da Torino.

Si tratta di una modalità che vale anche per tutti gli altri Paesi che dovranno comunque registrarne una, da utilizzare qualora causa Covid non riuscissero a recarsi a Torino oppure se giunti sul posto, dovessero risultare positivi prima di aver effettuato una delle prove con i costumi di scena. Lo scorso anno l’Australia fu costretta a questa modalità.

L’Armenia ha annunciato “Snap” di Rosa Linn, una giovane artista di formazione statunitense, che in passato ha preso parte alle selezioni nazionali per lo Junior Eurovision Song Contest. Sonorità country, già presenti quest’anno e già sentite.

L’ultimo brano annunciato è stato quello di Nadir Rustəmli, il cantante reduce da The Voice che rappresenterà l’Azerbagian. Per lui “Fade to black”, una ballata di produzione svedese che non apporta niente di nuovo

Infine, come avevamo preannunciato, Emma Muscat, la rappresentante di Malta ex Amici, ha cambiato il suo brano. Non più “Out of sight”, il pezzo di produzione italiana con cui ha vinto il concorso di selezione, bensì “I am what I am”, un brano di produzione scandinava scartato quest’anno al Melodifestivalen.

Il recap officiale

Di seguito, ecco il recap ufficiale coi 40 brani in concorso.

