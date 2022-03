Antonio Vaglica trionfa ad Italia’s got talent. Comello: “Fa sentire all’Eurovision”

La musica trionfa ad Italia’s Got Talent. Il diciottenne Antonio Vaglica, di Mirto Crosia è il vincitore dell’edizione 2022. Dopo aver conquistato il Golden Buzzer (assegnato da Elio) nella prima puntata per l’esibizione sulle note di “SOS d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, nella versione del kazako Dimash, nella finalissima ha messo di nuovo tutti in fila sulle note “I have nothing” di Withney Houston.

Il ragazzo – che aveva debuttato a Sanremo Young nel 2019, anno in cui si impose Tecla Insolia e gareggiò anche Sofia Tornambene, poi destinata a vincere X Factor, ha davvero un enorme talento, oltre ad un timbro vocale incredibilmente femminile, che fa il paio con la sua immagine ed il suo look indubbiamente fortemente androgini. Come svelato Elio, uno dei giudici, su di lui ci sono già le attenzioni di alcuni nomi importanti del panorama musicale.

Una voce incredibile, noi abbiamo i brividi e voi? #IGT pic.twitter.com/DmJWwBkaUS — TV8 (@TV8it) March 23, 2022

Vaglica ha trionfato con il 20,41% delle preferenze al televoto, davanti a Francesco Fontanelli, brillante studente di Farmacia di giorno, abilissimo prestigiatore di notte e sul ballerino Simone Corso. Il successo di Vaglica è stato premiato con un assegno da 100mila euro ma è probabile che il primo inedito non tarderà ad arrivare. Da notare come Ludovica Comello, la conduttrice dello show abbia detto che “questo ragazzo ci ha fatto sentire immediatamente come all’Eurovision“.

