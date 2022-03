“Head on fire”, l’ottimo duetto fra Griff e Sigrid (ma non solo)

Griff e Sigrid. Due talenti insieme. La giovanissima britannica, due Brit Awards vinti e grande protagonista e candidata agli MTV Europe Music Awards come Best UK Act e Sigrid, norvegese, vincitrice sia ai Music Moves Europe Talent Awards che al BBC Sound of.

Un’accoppiata di talenti che insieme ha dato vita ad un singolo fortissimo, “Head on fire”. La collaborazione è nata dopo che la coppia si era trovata insieme online durante la pandemia, poi c’è stato l’incontro di persona che ha portato a una fiorente amicizia e – complice una pizza alla Fashion Week di Londra – alla nascita di una partnership creativa tra le due. Il brano è immediatamente andato in alta rotazione nelle radio di tutta Europa, ma non solo.

Di recente, è uscita una seconda versione che incrementa il “girl power”, perchè prevede la presenza della cantautrice danese MØ e della statunitense King Princess.

Oltre all’elettrizzante singolo, i due hanno pubblicato una cover di ” Scarlett ” di Holly Humberstone, dando ai fan la speranza che questo sia solo l’inizio per l’accattivante duo.

