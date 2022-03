Ecco “Black magic” di Jonasu, il dj tedesco che ha conquistato la Gran Bretagna

Jonas David Kröper è una delle sorprese musicali dell’ultimo anno e mezzo. Nato come batterista jazz (si è formato a Berlino ed Amsterdam), oggi si fa chiamare Jonasu ed è passato alla musica elettronica, diventando uno dei producer più interessanti della nuova scena. “Black magic” arriva adesso nelle radio tedesche dopo aver incredibilmente sfondato prima nel Regno Unito.

Numero 3 nelle charts britanniche (disco di platino) nel 2020 e numero 4 in quelle irlandesi, ha sfiorato il Brit Award nella categoria non trascurabile “Best International Track of the Year”. Non male per un artista che prima di questo brano non aveva risultati di grande rilievo a livello discografico. Tutto questo anche grazie alla televisione, visto che il brano è stato usato in una puntata del programma televisivo “Love island”.

Per lui diverse collaborazioni importanti: la più interessante è senz’altro quella col cantautore nordirlandese JC Stewart dal titolo “On my mind”.

