Eurovision 2022, Albania e Finlandia aprono le semifinali. Emma Muscat sesta, Achille Lauro settimo

Con una inedita presentazione attraverso due video, Rai ed EBU hanno annunciato l’ordine di uscita delle esibizioni nelle due semifinali dell’Eurovision 2022. Saranno “Sekret” di Ronela Hajati e “Jezabel” dei The Rasmus ad aprire rispettivamente prima e seconda semifinale, mentre a chiuderle saranno rispettivamente l’armena Rosa Linn e i cechi We are Domi.

Nella prima semifinale, Kalush Orchestra – molto attesi gli ucraini, che a meno di novità sulla fine del conflitto, si esibiranno con un live-on-tape – saranno sesti mentre il dj austriaco Lumix, di madre italiana si esibirà per tredicesimo. In questa semifinale, vale ricordarlo, voterà anche l’Italia.

Ecco il video di recap col running order della prima semifinale.

La seconda semifinale, che non vedrà l’Italia al voto, avrà però molta Italia, con Achille Lauro, in gara per San Marino con “Stripper” ed Emma Muscat, la maltese ex Amici, in gara con “I am what I am”. Saranno rispettivamente settimo e sesta.

Ecco il video di recap col running order della seconda semifinale.

Il running order è stato composto partendo dal sorteggio parziale dello scorso gennaio, nel quale i Paesi sono stati posizionati nelle due semifinali e nella metà di competenza. Sulla base di questo, Rai ed EBU hanno stilato la scaletta secondo criteri artistici e musicali.

L’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà al Pala Olimpico di Torino: semifinali martedì 10 e giovedì 12 maggio, finale sabato 14. Conduzione in arena (in inglese) a cura di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, commento in italiano su Rai 1 (tutte e tre le serate) a cura di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, su Raio 2 di Ema Stokholma e Gino Castaldo, su San Marino RTV di Lia Fiorio e Gigi Restivo.

