“Call me” e “Ai Ai”, in Bulgaria arriva il fenomeno DARA

E’ arrivato il momento di fare di nuovo un focus sulla musica bulgara perché mentre le scelte per l’Eurovision 2022 riportano indietro direttamente agli anni 70 con il rock vintage “Intention” degli Intelligent Music Project, la produzione musicale mainstream sembra andare diversamente.

Da circa due mesi, in testa alla classifica c’è infatti questo pezzo dal sound molto internazionale ed occidentale. “Call me” vede protagonista DARA, al secolo Darina Nikolaeva Jotova e del cantante rumeno Matteo, al secolo Matei Anton Aurel Eugen Ioan Florentin Vasiliu.

DARA è un nome in grande crescita nella scena bulgara: in soli cinque anni, dopo la sua partecipazione ad X Factor, dove ha chiuso al terzo posto, è infatti diventata uno dei nomi più suonati dalle radio, conquistando anche una serie di riconoscimenti a livello nazionale. Nel 2020 è stata protagonista anche alla versione bulgara di “Tale e quale show” e in questo 2022 è atteso il primo album. “Ai ai” è un altro brano che ha raggiunto la vetta delle charts.

Non è peraltro nuova alle collaborazioni con artisti rumeni: di recente ha infatti realizzato alcune produzioni col dj Monoir. Matteo, 38 anni, è invece un cantante e cantautore che ha all’attivo collaborazioni con alcuni dei maggiori nomi del mainstream nazionale.

