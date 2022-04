“Bad idea” è il nuovo singolo dei Blind Channel

I Blind Channel sono l’altra band rock che ha trovato la consacrazione all’ultimo Eurovision oltre ai Måneskin. Dopo l’ottimo sesto posto con “Dark side”, il gruppo finlandese ha guadagnato enorme popolarità in tutta Europa, tanto che dopo un anno ai vertici delle classifiche, per loro sono arrivate collaborazioni importanti ed inviti a diversi festival europei e non solo. “Bad idea” è l’ultimo singolo, estratto dall’album uscito quest’anno “Lifestyles of the Sick & Dangerous”.

Ma il dopo Eurovision per loro è stato veramente importante, visto che è arrivata anche la nomination ai Global Metal Apocalypse Awards. Da ascoltare anche i singoli, dello stesso album, “Balboa” e “We are no saints“. Il brano eurovisivo ha raggiunto il terzo posto nella classifica rock e metal britannica e il primo posto nella chart assoluta in Belgio e Finlandia oltre ad una serie di piazzamenti in top 10 in tutta Europa.

