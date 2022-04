Charts: il grande ritorno ai vertici dei Red Hot Chili Peppers

Glass Animals, Rosalia e diverse produzioni nazionali dominano i singoli, mentre fra gli album avanza “Unlimited love”, il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers.

ALBANIA: Singoli: Crypto- Don Xhoni

Album:Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Sehnsucht – Miksu / MacLoud & T-Low

Album: Heute hab ich zeit für dich-Semino Rossi

BELGIO- Singoli:Mijn kleine presidentje- Jaap Reesema (Fiandre)/L’enfer- Stromae (Vallonia)/Nein, meine söhne geb ich nicht (& Freunde)- Reinhardt Mey (Germanofono)

Album:Jonge wolven- Clouseau (Fiandre) / Never let me go – Placebo (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Call me – Dara X Matteo (nazionali)/In the dark- Purple Disco Machine & Sophie and the giants (internazionali)

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/When I’m gone – Alesso & Katy Perry (internazionali)

Album: Lipanj, Srpanj, Kolovoz- Urban & 4 (nazionali)/Hits to the head – Franz Ferdinand (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Muchi bar- Tobias Rahim

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli:Hope-Stefan

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:Oddinary- Stray Kids

FRANCIA- Singoli: Dégaine- Aya Nakamura ft Damso

Album:M.A.N. (Black roses & Lost feelings) – Josman

GERMANIA –Singoli: Sehnsucht – Miksu / MacLoud & T-Low

Album: Never let me go -Placebo

GRAN BRETAGNA- Singoli: Starlight – Dave

Album:Higher – Micheal Bublè

GRECIA- Singoli:Trafficante – VLOSPA & SNIK (nazionali)/Middle of the night- Elley Duhé (internazionali)

Album:Currents- Tame Impala

IRLANDA- Singoli:Starlight – Dave

Album:Sour – Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli:Með hækkandi sól- Systur

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli: Lo kohot- Eliad (nazionali) /Bam Bam – Camila Cabello ft Ed Sheeran (internazionali)

Album:Mirzach Paru’a – Tuna

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Caos- Fabri Fibra

LETTONIA- Singoli: Where are you now- Lost Frequencies & Calum Scott

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

LITUANIA- Singoli:Heat waves – Glass Animals

Album:Teatro d’ira – Vol. I- Maneskin

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

MALTA –Singoli: Hobni Kemm Trid- The Travellers (nazionali)/Where are you now- Lost Frequencies & Calum Scott (internazionali)

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

MOLDAVIA: Singoli: Friends- BTS

Album:BANDANA I-Big Baby Tape & kizaru

NORVEGIA- Singoli: Bonanza – Roc Boyz feat. Greekazo

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: Hallo-Antoon

Album: Multitude- Stromae

POLONIA- Singoli: Odbicie (Mark Neve Remix)- Bryska

Album:Oddinary- Stray Kids

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Perfil- Dulce Pontes

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Victima- Carla’s Dream (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album:Kyra – Bvcovia

RUSSIA- Singoli:Up- Inna

Album: SERVIZIO SOSPESO*

SAN MARINO: Radio: Ciao ciao- La rappresentante di lista

SERBIA- Singoli: Crno oko – Nucci (nazionali)/ Sacrifice – The Weeknd (internazionali)

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

SLOVACCHIA: Singoli:Heat waves – Glass Animals

Album: Popstar- Calin

SLOVENIA- Singoli: Si sama? – Manouche (nazionali) /AM Gold- Train (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli: Candy – Rosalia

Album: Motomami- Rosalia

SVEZIA- Singoli: Hold me closer- Cornelia Jakobs

Album: Vatten- Laleh

SVIZZERA: Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: Felsafescht- Megawatt

TURCHIA- Singoli:Enemy – Imagine Dragons & JID

Album:Ebru Gündeş Söylüyor 1- Ebru Gündeş

UCRAINA – Singoli: Oy u luzi Chervona Kalyna- Andrii Kvilniukh & The Kiffness

Album: Puti njeispovjedimy- FACE

UNGHERIA- Singoli:Testamentum – Búcsúztató- Omega

Album:Egyszer próbálj ki…- Pali Balasz

(*)= il servizio di rilevazione degli album era fornito da una piattaforma che ha sospeso il servizio in Russia dopo l’aggressione da parte di quest’ultima dell’Ucraina

