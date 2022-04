“Rosa permanent”, il crossover latino in catalano delle Roba Estesa

Musica al femminile, un crossover allegro e fresco, in lingua catalana. Ma la caratteristica principale delle Roba Estesa è che sono un gruppo tutto al femminile composto da otto artiste. “Rosa permanent” è il quarto lavoro di questa band di Tarragona, nata dalla riformulazione di un precedente progetto. Lontane dal mainstream ma piuttosto note nella comunità autonoma di riferimento, di recente sono state ospiti della branca catalana di RTVE per presentare il loro lavoro, che ha tante belle canzoni. Come questa “Mostra l’animal” che apre il disco.

Ma tutto l’album, che potete ascoltare qui sotto, oppure se volete, su spotify cliccando a questo link, è l’esempio di quello che andiamo dicendo da tempo ed è poi la filosofia del nostro sito cioè che le lingue non hanno importanza se fai una musica che riesce a coinvolgere, come è il caso di questa band dall’allegria istantanea. Folk, la rumba e la musica popolare si fondono in armonie che hanno permesso loro di conquistare ottimi riconoscimenti di critica nei circuiti indipendenti ed anche il primo premio al Concurso Sonidos del Mediterráneo nel 2015.

