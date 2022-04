“Amarties”: Anastasia Dimitra da TikTok alla vetta dell’airplay greco

Una canzone su TikTok, anzi soltanto il ritornello. E sono bastati quei 19 secondi per rendere il brano virale, trasformando una diciottenne esordiente greca nella nuova stella del pop greco. “Amarties” (peccati), ha fatto schizzare Anastasia Dimitra prima in vetta ai brani greci più suonati su YouTube e poi al secondo posto dell’airplay radiofonico, dove stazione ormai da un paio di mesi, visto che il brano è uscito ad inizio 2022.

Una scelta, quella di caricare il ritornello su YouTube nata quasi per caso, dopo che la canzone era già stata scritta (gli autori sono Daphne Lawrence e George Kalogerakos), incisa e proposta al suo produttore ed alla sua etichetta discografica. Voce calda, melodia avvolgente ed una dolcezza che traspare non solo dal suo volto. Al successo radiofonico è seguito anche quello discografico, col brano arrivato al secondo posto fra i singoli (attualmente è al sesto) e la ragazza si avvia a battere ogni record per una artista esordiente in Grecia.

Ad accompagnare il brano anche un video nel quale Anastasia Dimitra sostiene il movimento #MeToo e trasmette il messaggio che “L’abuso è un crimine, non una scusa”.

