Charts: subito ai vertici “As it was”, il nuovo singolo di Harry Styles

Mentre i Red Hot Chili Peppers dominano le classifiche degli album, fra i singoli arriva il nuovo singolo di Harry Styles, molto 80’s, “As it was”.

ALBANIA: Singoli: Crypto- Don Xhoni

Album:Muzikë E Alltisë -Mc Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Criminal- Jala Brat x Buba Corelli x RAF Camora

Album: Never let me go- Placebo

BELGIO- Singoli:Dit is wat mijn mama zei- Metejoor (Fiandre)/ABCDEFU – Gayle (Vallonia)/Plan A – Johannes Örding(Germanofono)

Album:Jonge wolven- Clouseau (Fiandre) /Multitude – Stromae (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Utrje otnovo- Grafa (nazionali)/How long – Tove Lo (internazionali)

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

CIPRO – Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album:Familia- Camila Cabello

CROAZIA- Singoli: Trebas li me – Eni Jurišić & Matija Cvek (nazionali)/Bam Bam- Camila Cabello ft Ed Sheeran (internazionali)

Album: The Zagreb Jazz Quartet- The Zagreb Jazz Quartet (nazionali)/Rocket to Russia- Ramones (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Muchi bar- Tobias Rahim

Album: Carnival- Gilli

ESTONIA – Singoli:Hope-Stefan

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

FINLANDIA- Singoli:Ram pam pam – Bess

Album:Parisuhdehautausmaa- Viivi

FRANCIA- Singoli: Rencontre- Disiz

Album:Multitude- Stromae

GERMANIA –Singoli: Sehnsucht – Miksu / MacLoud & T-Low

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

GRAN BRETAGNA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

GRECIA- Singoli:Trafficante – VLOSPA & SNIK (nazionali)/Middle of the night- Elley Duhé (internazionali)

Album:Greatest hits – Tom Petty & The Heartbreakers

IRLANDA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

ISLANDA- Singoli: Bleikur og blár- Fridrik Dor

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singoli:Paamon – Noa Kirel & Italy Galo (nazionali) /As it was – Harry Styles (internazionali)

Album:Katatss shamekh katss etsub- Eyal Golan

ITALIA-Singoli: Brividi – Mahmood e Blanco

Album: Dove volano le aquile – Luchè

LETTONIA- Singoli: Where are you now- Lost Frequencies & Calum Scott

Album: B.I.B.L.E.- Fivio Foreign

LITUANIA- Singoli:As it was – Harry Styles

Album:Apkabinti Prisiminimus- Jessica Shy

LUSSEMBURGO-ABCDEFU– Gayle

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

MALTA –Singoli: Ritmu – Aidan (nazionali)/Peru – Fireboy DML & Ed Sheeran (internazionali)

Album: Sleep Sounds: Thunderstorm- Thunderstorm

MOLDAVIA: Singoli: Zeig dich- Rammstein

Album:BANDANA I-Big Baby Tape & kizaru

NORVEGIA- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Omar Sheriff – Karpe Diem

PAESI BASSI- Singoli: As it was – Harry Styles

Album:Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

POLONIA- Singoli: Odbicie (Mark Neve Remix)- Bryska

Album:Forza- Tuzza

PORTOGALLO- Singoli:Dançarina-Pedro Sampaio & MC Pedrinho

Album: Motomami-Rosalia

REPUBBLICA CECA- Singoli: Hannah Montana – Calin

Album:Popstar- Calin

ROMANIA- Singoli: Victima- Carla’s Dream (nazionali)/ Infinity – Jaymes Young (internazionali)

Album:616 : Un Nou Capitol- Azteca

RUSSIA- Singoli:Harmony – Artik & Asti

Album: SERVIZIO SOSPESO*

SAN MARINO: Radio: Bagno a mezzanotte – Elodie

SERBIA- Singoli: Na Jednu Noc- Tea Tairovic (nazionali)/Moth to a flame- Swedish House Mafia & The Weeknd (internazionali)

Album: Unlimited love- Red Hot Chili Peppers

SLOVACCHIA: Singoli:Hannah Montana – Calin

Album: Popstar- Calin

SLOVENIA- Singoli: Zadnja noč – Žan Serčič (nazionali) /Scatola- Laura Pausini (internazionali)

Album: Umazane misli- Joker Out

SPAGNA- Singoli: PLan A – Paulo Londra

Album: Motomami- Rosalia

SVEZIA- Singoli: Hold me closer- Cornelia Jakobs

Album: Vatten- Laleh

SVIZZERA: Singoli: Heat Waves- Glass Animals

Album: Never let me go- Placebo

TURCHIA- Singoli:Enemy – Imagine Dragons & JID

Album:C5MODE- Lvbel C5

UCRAINA – Singoli: Russian Ship (Slap House Remix)- Andi Vax

Album: BANDANA I-Big Baby Tape & kizaru

UNGHERIA- Singoli:Where Are You Now- Lost Frequencies ft Calum Scott

Album:Higher- Micheal Bublè

(*)= il servizio di rilevazione degli album era fornito da una piattaforma che ha sospeso il servizio in Russia dopo l’aggressione da parte di quest’ultima dell’Ucraina

