“Skyiline” è il nuovo singolo del cantautore belga Mustii

Attore, cantautore, regista. Mustii è uno dei nomi più poliedrici della scena musicale belga contemporanea. “Skyiline” è parte del suo secondo album, uscito in questo 2022 dopo qualche anno di assenza, in una carriera che l’ha visto alternare film, lungometraggi, lavori da regista o aiuto regista in giro per la scena francofona, su tutti la versione francese di Romeo e Giulietta, portata in giro per oltre un anno e mezzo e pluripremiata nella colonna sonora.

Thomas Mustin, questo il suo nome di battesimo, torna sulla scena musicale con un album interessante, pieno di sonorità moderne e molto canzoni radiofoniche. Per lui, che le radio e le tv musicali francofone hanno già incoronato con una serie di riconoscimento, una scelta decisa ed importante, quella di esibirsi in inglese. Situazione che ovviamente gli apre le porte per passaggi internazionali che forse avrebbe lo stesso ottenuto, ma che chiaramente allargano il bacino della sua musica.

Dal 2016, quando è entrato prepotentemente nella scena musicale, ha già suonato in alcuni dei principali eventi internazionale. L’intero album “It’s happening now” è ascoltabile a questo link.

