La nostra Buona Pasqua con “Amen” di Liora (Eurovision 1995)

In questo giorno di Pasqua, un pensiero non può non andare al fatto che quest’anno è una festa triste, con una guerra in corso, milioni di profughi ed un Paese come l’Ucraina dilaniato. Ed un altro, come Israele, dove si susseguono attentati.

Facciamo nostro il Grido di Pace di Papa Francesco (ma ribadendo che in situazioni come la guerra in Ucraina non si può restare a guardare, perchè i colloqui da soli, non basteranno) e accompagniamo come tradizione con un brano in tema. Abbiamo scelto “Amen”, una grande preghiera di pace portata in concorso all’Eurovision 1995 da Israele, con la voce di Liora Fadlon Simon.

Come sempre, per chi crede, che sia una Pasqua di Resurrezione, con la Sua forza che ci aiuti a risalire dopo le cadute. Per tutti, che sia comunque una giornata di relax, per staccare la spina dalla fretta quotidiana. Ci vediamo domani, con le classifiche. Buona Pasqua, da tutti noi di Euromusica

Il testo inglese di Amen

Amen, amen

In a prayer, Amen

For peace, amen

The voice of the soul will praise god

Amen

And give us the blessing of peace and watch over our home

And bring us closer to the dream inside us

Give us always blessing in our actions

Open our heart so we will always sing to you

My God, amen

My hopes, amen

Wrap us in love, amen

Give us life and watch over us

Give fruition to our love

Give us blessing, light our faces

Open our heart so we will always sing to you

To the world, amen

To everyone, amen

Strengthen the spirit of man

Amen

In prayer, Amen

For peace, amen

The voice of the soul will praise god

Amen

The voice of the soul will praise god

Amen

